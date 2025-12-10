Ufficiale Triplo salto all'indietro per Ciciretti: riparte dal Real San Basilio in Promozione

Terminata a settembre l’esperienza non felice con il Latina, quattro presenze da gennaio in avanti, in Serie C per Amato Ciciretti c’è un triplo salto all’indietro. L’esperto centrocampista offensivo infatti ha deciso di ripartire dalla Promozione Laziale firmando un contratto con il Real San Basilio che milita nel Girone D dove è attualmente capolista con due punti di vantaggio sull’Alatri.

“Allarghiamo la nostra famiglia con un altro innesto di spessore altissimo. Amato vanta più di 300 presenze tra A, B, C e nazionali. - si legge nel comunicato pubblicato sui canali social del club - Ogni parola sarebbe superflua per descrivere il suo valore tecnico, possiamo solo dire benvenuto a San Basilio Amato. Onorati di averti con noi”.

Il classe ‘93 vanta una lunghissima esperienza nei campionato professionistici con 18 presenze e due gol in Serie A, 138 presenze e 20 gol in Serie B e 124 gare e 15 gol in Serie C con le maglie, fra le altre, di Benevento, Ascoli, ChievoVerona, Carrarese, Empoli, Parma e Como.