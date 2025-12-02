Latina, per la panchina non c'è solo Pazienza. Spunta anche il nome di Cangelosi

Non c'è solo il nome di Michele Pazienza nel novero dei tecnici presi in esame dal Latina per prendere il posto dell'esonerato Alessandro Bruno.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in lizza per la panchina laziale ci sarebbe anche Vincenzo Cangelosi, tecnico che ha iniziato la stagione alla guida del Perugia.

Cangelosi (62) prima dell'esperienza al 'Curi' ha allenato la Casertana. Precedentemente per lui una lunga e molteplice avventura come vice di Zdenek Zeman, a Foggia, Pescara, Lugano, Cagliari, Roma, Stella Rossa, Lecce, Avellino e Lazio.