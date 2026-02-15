Cremonese, Nicola: "Sarà dura per tutti salvarsi, ma la squadra è viva e crede in ciò che fa"

Dopo lo 0-0 interno contro il Genoa, il tecnico della Cremonese Davide Nicola analizza la prestazione dei suoi partendo dal rammarico per l’episodio finale: “La traversa può far pensare alla sfortuna, ma sono aspetti che non posso controllare. L’obiettivo era dare continuità alle buone prove contro Inter e Atalanta e credo che ci siamo riusciti, ritrovando solidità. In questo periodo forse avremmo meritato qualcosa in più, non è arrivato ma va bene così. Il campionato è molto competitivo, i nuovi ci stanno aiutando tanto e i tre punti arriveranno”, le sue parole in conferenza stampa.

Importante anche il ritorno a muovere la classifica con il clean sheet: “Non ricordo grandi occasioni concesse, a parte il tiro di Norton-Cuffy, contro una squadra di qualità. Dobbiamo lavorare sulla continuità, non è semplice e sappiamo che ci aspetta la Roma. Servono calma e pazienza: mancano 13 partite e la zona salvezza è durissima, non sappiamo quanti punti serviranno. Però vedo crescita e sto recuperando diversi giocatori”.

Sul gioco diretto verso Djuric: “È una soluzione che ci permette di alzare il baricentro e di evitare rischi inutili. Abbiamo quattro attaccanti con caratteristiche diverse: Vardy e Bonazzoli hanno giocato tantissimo e ora possono gestire meglio i minuti”.

Infine sul centrocampo: “Maleh e Thorsby ci stanno dando sostanza, sono mezzali vere. Quando rientreranno anche Vandeputte e Bondo entreranno ancora meglio nei meccanismi. La squadra è viva, crede in quello che fa: prima o poi anche quella traversa diventerà gol, l’importante è continuare a fare punti”.