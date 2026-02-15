Juve Stabia, Abate: "Non siamo ancora del tutto maturi, ma ho visto squadra coraggiosa"

Ecco le parole in conferenza stampa di mister Ignazio Abate al termine di Monza-Juve Stabia 2-1: "Conoscevamo il valore del Monza, abbiamo avuto coraggio, siamo venuti meno nel secondo tempo, tengo la prestazione e il coraggio. È uno step di crescita, dovevamo cercare la perfezione, andiamo avanti così. Cercare di imporre le proprie idee era difficile, avevamo un avversario difficile, Birindelli in difesa è stata una mossa vincente perché mordeva sulla nostra mezzala, non siamo ancora così maturi.

Zeroli? Sta crescendo, lo vedo più a suo agio dalla trequarti in su, lo conosco da tanto, secondo me in un centrocampo a due funziona meno. Bene anche Cacciamani, sta migliorando tanto e ha potenzialità. Obiettivi? Siamo in una posizione invidiabile, è un campionato difficilissimo, dobbiamo fare punti e la B è un campionato pericoloso".