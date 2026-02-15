Frosinone, Alvini: "Vittoria importantissima, la squadra ha una sua identità"

Il Frosinone si conferma una squadra da trasferta eccezionale replicando al "Picco" il successo di martedì a Frosinone superando lo Spezia per 2-0. In sala stampa è intervenuto il tecnico Massimilano Alvini. .Ecco il suo commento ai microfoni di Tuttofrosinone.com:

"Penso che nei 90 minuti sia una vittoria meritata, penso che la squadra ha fatto una buona partita in un contesto difficile. Venire qui e vincere dopo mercoledi e confermare quello fatto fino ad oggi è grande merito dei calciatori. Vincere qui oggi è un segnale per noi stessi importantissimo".

Sull'importanza di Ghedjemis ha aggiunto: "E' un giocatore straordinario, con lo staff lo abbiamo rigenerato e sul quale facciamo grande affidamento. C'è da dare merito ai calciatori. Non solo Ghedjemis, ma anche Kvernadze e tanti altri. E' troppo scontato dopo aver vinto ad Avellino è significativo al di là di chi gioca. Cittadini ha avuto un problema sul sintetico, per venerdi speriamo di recuperare Monterisi o Gelli"

Una grande reazione dei ciociari alla sconfitta interna con il Venezia: "La squadra ha un'identità ben precisa e la sta mettendo in tutte le partite. Abbiamo perso col Venezia non meritando poi siamo andati ad Avellino facendo una grande gara e oggi per certi versi era ancora piu difficile ma siamo venuti qui sempre con la nostra identità. C'è un'idea ben precisa e ci sono calciatori che stanno facendo delle cose grandi e forse vengono poco elogiate ma intepretano il ruolo in una maniera particolare". Da grande perfezionista il tecnico mette in rilievo cosa non gli è piaciuto fino al gol del vantaggio: "Quando lavori con un blocco basso come loro non puoi muovere palla in maniera lenta perchè non li allungavamo. Nei primi 20 minuti oggi non facevamo quello che volevamo, poi lo abbiamo fatto e siamo stati bravi. All'inizio non ci siamo adattati"