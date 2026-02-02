TMW
Niente Benevento né Ascoli: il Potenza fa muro, Schimmenti rimane. In scadenza
Con la sessione invernale di calciomercato ormai chiusa, da pochissimo, emerge un retroscena che riguarda il Potenza.
Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Emanuele Schimmenti, nonostante i soli sei mesi di contratto e senza alcun rinnovo in vista, rimane in rossoblù, con il club che ha rifiutato importanti offerte economiche sia dal Benevento che dall'Ascoli.
