La Fiorentina la scorsa estate ha riscattato Marco Brescianini a 12 milioni di euro e Paolo Vanoli lo sta utilizzando molto più frequentemente rispetto a quanto fatto invece da Fabio Grosso. Secondo quanto raccolto da TMW e come già anticipato da FirenzeViola, il club gigliato non ha intenzione di cederlo a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, ma le squadre che lo apprezzano non mancano.

C'è già una pretendente

Negli ultimi giorni la Lazio ha mosso dei passi concreti per il calciatore, facendo presente di volerlo portare nella Capitale. I rapporti tra i biancocelesti e il suo agente Giuseppe Riso sono ottimi, come dimostrano le operazioni di Davide Frattesi e Andrea Pinamonti, motivo per cui è comunque un'eventualità da non scartare. Il suo impiego sarà decisivo per capire l'evolversi della situazione.