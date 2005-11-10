Finalmente Atta. La Fiorentina sta per ritrovare il suo centrocampista offensivo, uno degli acquisti più importanti di questa estate,Un’operazioe con l’Udinese conclusa sulla base di 25 milioni di euro, pari al 70% del cartellino. I friulani hanno mantenuto il 30 per cento sulla futura rivendita. E questa non può che essere un’ottima notizia per Vanoli, che sta per recuperare uno dei giocatori più forti della squadra.

Il centrocampista francese vicino al rientro dopo due mesi

I segnali che arrivano sono incoraggianti e quindi dopo quasi due mesi di assenza ecco che Atta è vicinissimo al rientro. C’è fiducia per la sua convocazione nella gara di lunedì sera a Monza. L’ex bianconero è stato presente in tutte le prime 5 partite in serie A contro Roma, Frosinone, Torino, Venezia e Napoli, partendo 4 volte titolare e subentrando in una circostanza per un totale di 335 minuti. Poi per l’infortunio è rimasto ai box per altri 6 match. Un periodo in cui ci sono state anche due soste per gli impegni della Nazionale. Ora però il cielo sta tornando sereno e Atta è pronto a dare di nuovo il suo contributo.

Atta fondamentale sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1

Atta è una mezzala sinistra pura e quindi quando sarà al top è in questo ruolo che con ogni probabilità verrà impiegato da Vanoli. L’alternativa è inserirlo dietro la punta centrale. È evidente che per vederlo nella sua posizione naturale il modulo più adatto sia il 4-3-3 ma viste le sue caratteristiche può essere un interprete importantissimo anche nel 4-2-3-1. Di sicuro Atta troverà molto spazio perché le sue qualità possono permettere alla squadra un ulteriore passo in avanti e per questo Vanoli ci punterà forte.