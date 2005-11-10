Oliver Provstgaard è il nome nuovo per la difesa dell'Inter. Il danese della Lazio, arrivato nella Capitale per circa 4 milioni di euro, non è una soluzione percorribile a gennaio, ma è più che un'idea per l'estate, quando Marotta darà l'input ai suoi dirigenti di rinnovare ancora una volta il reparto arretrato e l'inserimento del danese potrebbe essere utile per Cristian Chivu.

Le sue prestazioni complicano l'investimento

Provstgaard è titolare nella Lazio prima in classifica e Lotito non è mai uno con cui è facile trattare. Forte di un contratto fino al 2031, il presidente biancoceleste ha in mente di cederlo per offerte non inferiori ai 40 milioni di euro, ma le cose nei prossimi mesi possono cambiare. Sono tanti gli scenari possibili, con i risultati che ovviamente incideranno sul suo valore.

La cusiorità

OliverPN, nickname che usava su FIFA, oggi EA Sports FC, sa anche come si vince una Champions League. Nel 2021 infatti, quando militava nelle giovanili del Vejle, vinse da sfavorito la competizione europea sul videogioco famosissimo tra gli appassionati. Alto 194 centimetri, Provstgaard ha imparato ormai a farsi conoscere per quanto dimostrato sul campo e Gattuso gli ha consegnato le chiavi della difesa della Lazio. Ora la Champions vuole giocarla davvero.