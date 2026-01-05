Ufficiale Piazza saluta la Dolomiti Bellunesi. Il centrocampista ha risolto il contratto con il club

Con la prima settimana di gennaio da poco iniziata, si è chiusa l'avventura di Massimiliano Piazza alla Dolomiti Bellunesi, perché il centrocampista classe 2006 ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla società veneta neo promossa in Serie C. Per lui, però, solo una manciata di minuti in campionato, e una presenza in Coppa Italia Serie C.

Di seguito, intanto, la nota del club:

"La Dolomiti Bellunesi comunica la risoluzione consensuale del contratto con Massimiliano Piazza.

Centrocampista, classe 2006, Piazza ha vissuto con la maglia dolomitica i primi passi nel calcio professionistico, debuttando lo scorso agosto in Coppa Italia di Serie C, nella sfida contro l’Union Brescia, e facendo poi il suo esordio anche in campionato, nel confronto con la capolista Lanerossi Vicenza, andato in scena allo stadio “Omero Tognon” di Fontanafredda.

La società desidera ringraziare Massimiliano per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrate nel corso della sua esperienza alla Dolomiti Bellunesi, augurandogli le migliori fortune personali e sportive per il prosieguo della carriera".