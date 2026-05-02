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Da Pep Guardiola alla Serie A: chi può arrivare in estate dopo i tre affari di un anno fa

Da Pep Guardiola alla Serie A: chi può arrivare in estate dopo i tre affari di un anno faTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:08Serie A
Raimondo De Magistris

A sorpresa e anche un po' casualmente, la Serie A sta diventando sempre più una meta presa in considerazione da calciatori che recentemente hanno chiuso la loro parentesi col Manchester City per le ragioni più disparate. Un anno fa l'approdo a Napoli di Kevin De Bruyne fu considerato uno dei più migliori colpi dell'intera estate, ma poi a conti fatti l'impatto di KDB col mondo partenopeo è stato molto relativo a causa di un'annata condizionata da un infortunio che l'ha tenuto fuorigioco per diversi mesi.
Meglio, decisamente meglio Manuel Akanji. Il centrale elvetico che a fine agosto scelse l'Inter dopo aver trattato anche col Milan sta portando a termine una stagione di altissimo livello. Per rendimento il migliore difensore a disposizione di Chivu che lo avrà in rosa anche il prossimo anno visto il riscatto praticamente certo.

E' stato invece già riscattato dal Como la scorsa estate Maximo Perrone, 13 milioni di euro spesi benissimo dalla società lariana per il centrocampista argentino che in questa stagione è stato uno dei migliori in quel ruolo dell'intero campionato. Un calciatore su cui hanno messo gli occhi Inter e Napoli, un costruttore di gioco che oggi una una valutazione molto più alta rispetto a quella di un anno fa.

L'approdo di calciatori dal Manchester City potrebbe però non arrestarsi qui e proseguire la prossima estate con due volti nuovi. Il primo, il più chiacchierato, è quello di Bernardo Silva. Il campione portoghese proprio come KDB nel 2025 è in scadenza con la squadra di Guardiola e tra le varie alternative sta valutando anche la Juventus.
C'è poi Nathan Aké, difensore classe '95 che fu acquistato dal City nel 2020 per 40 milioni di sterline. Dopo sei stagioni e oltre 170 presenze la sua avventura a Manchester è agli sgoccioli: Inter, Milan e Juventus stanno valutando il suo profilo.

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