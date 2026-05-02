TMW Genoa, Norton-Cuffy non convocato per l'Atalanta: l'esterno è ok, scelta precauzionale

Alla fine Brooke Norton-Cuffy non fa parte dell'elenco dei convocati per la partita di questa sera che il Genoa giocherà alla New Balance Arena. Dopo il ko casalingo contro il Como, la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino con l'obiettivo di ottenere il massimo e cercare di concludere in maniera positiva un campionato culminato con una salvezza anticipata. Nella lista dei giocatori che prenderanno parte alla partita non ci sarà però l'esterno inglese.

Le parole di De Rossi

Infortunatosi nel corso dell'ultima pausa per le Nazionali, il giocatore ha iniziato il suo percorso di recupero mostrando negli ultimi giorni dei progressi che lo hanno fatto gradualmente rientrare in gruppo. Nella conferenza stampa dell'anti-vigilia, lo stesso De Rossi aveva così parlato dei giocatori sulla via del rientro: "Ekuban rientra, si allena con noi da un paio di giorni. Anche Norton-Cuffy, nessuno dei due giocherà dall’inizio. Hanno un’autonomia ben precisa, ho voglia di farli giocare. Baldanzi è fuori, non mi sembra ci siano altri infortunati".

Il motivo

La motivazione della mancata convocazione è soltanto però a scopo precauzionale con l'intenzione di averlo a pieno regime per il prossimo match sul campo della Fiorentina. Ancora assente Tommaso Baldanzi mentre Caleb Ekuban questa sera sarà regolarmente in panchina pronto a dare il contributo magari a gara in corso.