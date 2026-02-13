La Sampdoria studia le soluzione da rimessa laterale: Gregucci si ispira alla Premier

A Bogliasco si lavora sulla rimessa laterale come su una vera palla inattiva. Nell’ultima parte dell’allenamento al Mugnaini, lo staff blucerchiato ha dedicato una sessione specifica a una situazione spesso sottovalutata ma sempre più centrale nel calcio moderno.

Come riporta Il Secolo XIX, la Sampdoria sta provando a trasformare la rimessa in un’arma offensiva, seguendo una tendenza già consolidata in Premier League. In Inghilterra esistono specialisti del settore: Kayode, oggi al Brentford, arriva a una gittata di quasi 40 metri. E club come Liverpool e Arsenal si sono affidati a consulenti dedicati come Thomas Gronnemark.

Alla Samp non c’è una figura specifica, ma la preparazione delle palle inattive è curata da Gregucci. Ieri sono state provate diverse soluzioni: la rimessa lunga in area per cercare la spizzata del centravanti, ma anche schemi da metà campo con appoggio sulla mezzala e cambio gioco rapido verso l’esterno.

Per una squadra che fatica a segnare su corner e punizioni – «Siamo piccoli», ha più volte sottolineato l’allenatore – sfruttare una situazione alternativa può diventare un’opportunità concreta.

Non è teoria: in Serie B il Südtirol ha già colpito due volte la Samp proprio da rimessa laterale. A volte, la differenza passa da un dettaglio studiato con attenzione.