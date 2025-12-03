Pontedera, Millozzi su Banchieri: "Colpito dal suo entusiasmo. Menichini? Un signore"

Presso la sala stampa dello stadio 'Mannucci', si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Pontedera, Simone Banchieri. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del presidente del club toscano Simone Millozzi:

"Trattativa molto veloce avvenuta nei giorni scorsi devo dire che mi ha colpito non solo curriculum ma anche entusiasmo e motivazione, l'idea che si possa far calcio in un certo modo. Può avere l'esperienza per portarci fuori da questa situazione, ma un pensiero va anche ai collaboratori che ci hanno aiutato in questi ultimi mesi. Ringrazio verso il mister Menichini per professionalità. Lo definirei un Signore del calcio, abbiamo gioito e sofferto insieme, ha avuto il merito di non lesinare nessuna energia. C'era bisogno di una svolta, purtroppo i risultati sono determinanti nel mondo del calcio e siamo stati costretti a prendere questa decisione.

"Il nostro club, almeno fino ad oggi deve partire come obiettivo prioritario quello di mantenere la categoria. Poi una volta ottenuto questo si vuol portare avanti un sogno. Quest'anno i risultati altalenanti, le prestazioni non all'altezza ha caratterizzato la prima parte della stagione molto complessa. La sconfitta contro la Vis Pesaro ci ha messo in allarme, dopo un colloquio con i giocatori e lo staff c'è stata una reazione ma la sensazione è stata sempre quella di difficoltà a gestire la partita e di avere continuità. Difficile salvarsi con 27 gol al passivo e 10 all'attivo. Questo ci ha portato a queste riflessioni accentuate con l'ingresso della nuova proprietà".