Potenza, scelto il nuovo Direttore Sportivo: vicina la firma di Di Bari. Annuale più opzione

Si è conclusa l'avventura del Direttore Sportivo Enzo De Vito al Potenza, con lo stesso che ieri, come annunciato dal club, ha risolto il contratto che lo legava ai rossoblù, salutando poi la piazza con un messaggio affidato ai social. Sul proprio profilo Instagram, l'ormai ex dirigente ha pubblicato un post corredato da un'immagine della Curva Ovest e recante la scritta "A voi che mi avete fatto sentire parte integrante della vostra comunità e mi avete regalato grandi emozioni, grazie tifosi rossoblù. Grazie Potenza. Vi porterò sempre nel cuore".

Per il club, adesso, è tempo di trovare il sostituto, ma sembra che lo stesso sia già stato individuato. Si tratta di Giuseppe Di Bari, ex, tra le altre, di Foggia, Novara, Juve Stabia, Arezzo e Crotone: come si legge sul portale tuttoc.com, il dirigente firmerà un contratto annuale con opzione, e con l'ufficialità del tutto attesa a stretto giro di posta.