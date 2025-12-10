TMW Pro Patria, per la panchina prende quota la soluzione interna: al vaglio Bolzoni della Primavera

La posizione di classifica è decisamente preoccupante, e la via di uscita non sembra essere a portata di mano, ed ecco quindi che la Pro Patria ha optato, nella giornata di ieri, per l'esonero di mister Leandro Greco e del suo vice Daniele Dessena; chi, però, a loro posto? Sul versante bustocco vige il massimo riserbo, ma i nodi saranno sciolti a breve. E, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, prende sempre più quota la soluzione interna, con la definitiva promozione di Francesco Bolzoni, attualmente alla guida della formazione Primavera.

Cresce ovviamente l'attesa per il tutto, visto poi che i tigrotti scenderanno in campo domenica 14 dicembre nella sfida contro l'Arzignano, gara che ha il profumo di uno scontro quasi salvezza.

Intanto, a proposito di quanto detto, ecco la graduatoria del Girone A di Serie C dopo le 17 giornate andate in archivio:

Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 20, Lumezzane 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva