Lazio su Netz per sostituire Tavares. Il ds del Gladbach: "Se arriverà un'offerta la valuteremo"

In casa Lazio si prepara un possibile cambiamento sulla corsia mancina. Con il calciomercato di gennaio alle porte, la dirigenza biancoceleste sta valutando nuovi innesti, soprattutto in vista della sempre più probabile partenza di Nuno Tavares. Il terzino portoghese è infatti vicino al trasferimento all’Al Ittihad di Sergio Conceição e potrebbe già salutare Roma per l’Arabia Saudita nelle prossime settimane.

In caso di cessione, la Lazio dovrà muoversi rapidamente per individuare un sostituto, con l’obiettivo di intervenire subito a gennaio oppure in estate. Tra i profili monitorati c’è Luca Netz, terzino sinistro classe 2003 in forza al Borussia Mönchengladbach.

Il giovane tedesco rappresenta una possibile occasione di mercato, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno e potrebbe arrivare anche a parametro zero. In stagione ha collezionato 13 presenze e un assist, per un totale di 764 minuti tra campionato e coppe.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballdaten.de, anche il direttore sportivo del Gladbach, Rouven Schröder, ha aperto a una possibile cessione:

"Se arriverà un’offerta per Netz in inverno, la valuteremo. Per noi potrebbe essere un’opportunità di fare cassa a gennaio. In alternativa, non abbiamo problemi ad aspettare l’estate".