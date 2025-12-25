Klopp al Real Madrid? La Red Bull blinda il tedesco: "Non esiste una clausola rescissoria"

L’avventura di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid non sta seguendo il copione sognato in estate. Dopo la fine del ciclo Ancelotti, la dirigenza aveva scelto il tecnico basco per avviare una rivoluzione tattica, forte dello straordinario lavoro svolto al Bayer Leverkusen. Ma al Bernabéu le dinamiche sono diverse e la gestione di uno spogliatoio pieno di stelle si sta rivelando più complicata del previsto.

Nonostante il Real sia secondo in Liga e ancora in corsa in Champions, Alonso è finito sulla graticola per le difficoltà nel gestire il quartetto Vinicius, Mbappé, Bellingham e Rodrygo, e per la sua linea rigida che non prevede privilegi per i big.

Una situazione che ha spinto il club a guardarsi intorno. Tra i nomi che tornano d’attualità c’è quello di Jürgen Klopp. Tuttavia, come chiarito da Oliver Mintzlaff, CEO del Lipsia, ai microfoni di Bild, non esiste alcuna clausola rescissoria nel contratto del tecnico tedesco, oggi dirigente nel gruppo Red Bul: "Ha permesso alla squadra di compiere un vero salto di qualità e ha trovato un equilibrio eccezionale tra il suo sostegno sul campo e la necessità di lasciare al club un certo margine di manovra. Jürgen Klopp è riuscito a imporsi unendosi a noi a parametro zero. Qui si sente come a casa e ha già imparato moltissimo.

Il suo contratto non prevede alcuna clausola rescissoria e il suo impegno nei nostri confronti è totale"