Genoa, ancora a secco al "Ferraris": i rossoblù cercano il primo gol casalingo e la prima vittoria

Ci sono due "zeri" che, siamo sicuri, non piaceranno a mister Patrick Vieira oltre ai tifosi. Il momento del Genoa è certamente delicato e questa sera contro la Cremonese andrà in scena una sfida molto importante che Vasquez e compagni vogliono portare a casa. L'ultimo posto in classifica fa male ma va anche sottolineato come siamo soltanto a fine ottobre e tempo per rimettere in piedi la barca c'è tutto. Dalle parole del tecnico francese, che ha fatto eco al presidente Dan Sucu, traspare fiducia nella squadra specialmente dopo le prestazioni che comunque sono state per larghi tratti convincenti.

Vincere per i tifosi

Ora però il Grifone deve spiegare le ali e conquistare la vittoria che per il momento non è ancora arrivata. E il tecnico francese è stato chiaro alla vigilia: "Quello che vogliamo fare è vincere per i tifosi. Anche a Torino erano in 3000. Noi in campo dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per dare loro energia. Questa vittoria la meritano anche loro ed è per questo che noi siamo determinati a fare la partita per dare a loro questa sensazione di vittoria".

Genoa a secco in casa

Il secondo "zero" da cancellare è quello dei gol fatti al "Ferraris". Il Genoa infatti non ha ancora gioito davanti ai propri tifosi visto che i due pareggi arrivati contro Lecce e Parma sono stati a reti inviolate mentre le sconfitte contro Juventus e Lazio sono state per 0-1 e 0-4