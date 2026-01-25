Renate corsaro a Brescia, Foschi esulta: "Spirito battagliero e carattere, vittoria che vale doppio"

Dopo il prezioso successo esterno contro l’Union Brescia, il tecnico del Renate Luciano Foschi ha commentato la prestazione dei suoi sottolineando soprattutto l’aspetto mentale e lo spirito mostrato in campo. “È un grande risultato in un grande stadio, moralmente ci dà una spinta enorme”, ha dichiarato l’allenatore, rimarcando come la squadra fosse in piena emergenza ma abbia comunque risposto con compattezza e determinazione.

Foschi ha poi lanciato un messaggio chiaro anche agli avversari: “Il campionato è questo: il bel gioco ti porta fino a un certo punto, poi serve il carattere”. Un concetto che ben fotografa la partita del Renate, capace di colpire nei momenti giusti e di difendersi con ordine quando il Brescia ha provato a rientrare in gara.

Nonostante il risultato, l’allenatore nerazzurro ha evidenziato alcuni margini di crescita: “In fase di possesso possiamo fare molto meglio, ma oggi usciamo con il morale altissimo anche pensando alla semifinale di Coppa Italia”. Un passaggio chiave riguarda la gestione del vantaggio: “Sul 2-0 ci siamo un po’ disuniti e non puoi permettertelo contro una squadra come il Brescia”.

Infine, Foschi ha richiamato i punti di forza della sua squadra: “Dobbiamo restare fedeli alle nostre caratteristiche: compattezza e velocità nelle ripartenze. Oggi abbiamo fatto meno del solito, ma siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute”. Una vittoria che pesa, per la classifica e soprattutto per la fiducia del gruppo.