Provaci ancora Serse! Cosmi riparte dalla Salernitana dopo 4 anni di stop

Il tecnico perugino sostituirà Giuseppe Raffaele sulla panchina del club campano. E tornerà in Serie C dopo 25 anni.

Dopo 25 anni d’assenza, e quattro senza sedere su una panchina di qualsiasi serie italiana o estera, Serse Cosmi riparte dalla Serie C e da una piazza ambiziosa e calda come quella di Salerno. La Bersagliera ha infatti deciso di puntare sull’esperienza (715 panchine fra i professionisti), il carisma e il carattere di Cosmi per tentare di riagganciare il Benevento capolista e giocarsi la promozione diretta in Serie B.

Cosmi alla Salernitana ritroverà quel Daniele Faggiano, che copre il ruolo di direttore sportivo, con cui aveva già lavorato a Trapani in passato sfiorando una clamorosa promozione in Serie A venendo sconfitto solo in finale play off. L’esperto allenatore nel proprio curriculum vanta del resto quattro promozioni in dieci anni: da quelle con il Pontevecchio, portato dalla prima categoria alla Serie D, a quelle con l’Arezzo dai dilettanti fino all’allora C1. E proprio con il club toscano Cosmi affrontò per l’ultima volta la terza serie con il resto della sua carriera speso fra Serie A – affrontata per la prima volta con il Perugia di Gaucci – e Serie B fino all’esperienza in Croazia con il Rijeka che è l’ultimo club allenato nell’ormai lontano 2022.

Ora il tecnico perugino, a quasi 68 anni (li compirà il 5 maggio), proverà a rilanciarsi alla Salernitana per chiudere al meglio una carriera che l’ha consacrato, anche oltre gli ottimi risultati sportivi raggiunti, come uno dei tecnici più iconici (anche per una riuscitissima imitazione di Maurizio Crozza a 'Mai dire Gol') del calcio italiano a cavallo fra il vecchio e il nuovo millennio.