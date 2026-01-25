Cosmi: "Chi sottovaluta il Como per la Champions fa lo stesso errore commesso col Bologna"

Guai a sottovalutare il Como per la corsa alla Champions League. E non solo per il 6-0 rifilato ieri al Torino, ma per il bel calcio che riesce ad esprimere dall'inizio di questa stagione. Parola di Serse Cosmi. L'allenatore è intervenuto ai microfoni di Mediaset e si è espresso così sulla realtà lariana: "Gioca un bel calcio, il suo calcio, il calcio di Fabregas. Avere la possibilità di proporre quello che l'allenatore desidera credo che sia una qualità enorme.

Ma l'errore più grande che si possa fare è sottovalutare questo Como, che alla lunga può avere anche una rosa inferiore, ma per un discorso Champions sottovalutarlo sarebbe pericolosissimo. E' successa più o meno la stessa cosa col Bologna due anni fa. Il Como è da tenere d'occhio perché è una squadra che crede nel suo allenatore e in quello che può fare e che riesce a fare con grande bellezza".