Genoa-Venezia, le formazioni ufficiali: De Rossi senza Frendrup, Nicola con Akor Adams

Genoa e Venezia per abbandonare le zone basse della classifica. Alle 15 al "Ferraris" la squadra di Daniele De Rossi affronterà i veneti di Davide Nicola nel match valido per la settima giornata di Serie A. Gli arancioneroverdi sono all'ultimo posto in classifica con solo tre punti ma l'arrivo del tecnico piemontese in panchina ha portato una ventata di aria fresca e il successo casalingo contro il Napoli. I rossoblù, dopo il successo contro la Fiorentina, hanno perso in casa della Roma e sono al penultimo posto con 4 punti.

Tanti cambi per De Rossi

Tante sorprese di formazione per Daniele De Rossi rispetto a quanto trapelato alla vigilia. Assente Frendrup a centrocampo, al suo posto al fianco di Traoré c’è Wiafe. A sinistra gioca Mitaj con El Shaarawy e Messias ad innescare Osmajic. A destra confermato Ellertsson mentre in difesa davanti a Bijlow con Ostigard e Vasquez gioca Otoa.

Akor Adams in attacco per Nicola

Davide Nicola si affida ad Akor Adams in attacco al fianco di Yeboah. In difesa davanti a Stankovic invece spazio ad una linea a tre con Halhal, Moreno e Juan Jesus. A centrocampo con Basic giocano Kike Perez da una parte e Sohm dall'altra mentre Hainaut e l'ex Haps agiscono sulle fasce.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Traoré, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams.