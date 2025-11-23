Cremonese-Roma 1-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (35' st Folino); Floriani Mussolini (12' st Pezzella), Payero (12' st Vazquez), Bondo, Vandeputte (25' st Grassi), Barbieri; Bonazzoli (35' st Sanabria), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Ceccherini, Sarmiento, Lordkipanidze, Valoti, Johnsen, Sanabria. All.: Nicola.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski (1' st El Aynaoui), Mancini, Ndicka; Celik, Kone, Cristante, Wesley (35' st Tsimikas); Baldanzi (15' st Ferguson), Pellegrini (15' st El Shaarawy); Soulé (40' st Pisilli sv). A disp.: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Rensch. All.: Gasperini.
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 17' Soulé (R), 19' st Ferguson (R), 24' st Wesley (R), 48' st Folino (C)
Ammoniti: Payero, Bondo (C); Ziolkowski, El Aynaoui (R)
Espulsi: Gasperini (R)