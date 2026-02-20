Il Milan si fa sentire: il club chiama i vertici dell'A.I.A., contestati diversi episodi arbitrali

"Basta errori". Il Milan perde la pazienza. L’ultima direzione arbitrale, e non solo, non sarebbe piaciuta alla dirigenza rossonera. Quanto accaduto nel match casalingo contro il Como ha scontentato e non poco il club di via Aldo Rossi specialmente dopo quanto accaduto a Pavlovic, intervento falloso di Van Der Brempt, e successivamente con il tocco di Fabregas ai danni di Saelemaekers, entrambi episodi non puniti.

Chiamata all'A.I.A.

La dirigenza questa volta non sarebbe stata zitta. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società avrebbe chiamato i vertici dell’A.I.A. per esprimere dissenso dopo quanto accaduto in campo con episodi che, dal punto di vista dei rossoneri, li avrebbero penalizzati.

Gli episodi

Si parte dalla gara casalinga contro il Pisa con Moreo che placca Gabbia in occasione della rete del momentaneo 2-1 di Nzola con la sfida che si concluderà poi 2-2. Sempre a San Siro contro il Sassuolo, sfida finita anche in quel caso 2-2, non viene convalidato un gol di Pulisic, sarebbe stato il 3-1, per un fallo precedente di Loftus-Cheek ai danni di Candé. E poi la gara contro i lariani con i due episodi già citati: il brutto intervento del difensore belga e la bagarre seguita al tocco del mister spagnolo su Saelemaekers.