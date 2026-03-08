Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 12:30. Juventus ko in casa

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 14:28Serie C
Luca Bargellini

Si chiudono le prime due gare della domenica valide per la 31ª giornata del campionato di Serie C, entrambe riguardanti il Girone B. A Forlì finisce in parità contro il Livorno, mentre la Juventus Next Gen perde fra le mura amiche contro la Vis Pesaro. Di seguito il quadro completo dei risultati, il resto del turno e la classifica aggiornata dei tre raggruppamenti:

SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE B
Forlì-Livorno 1-1
11' Menarini (F), 42' Peralta (L)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3
6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)

Domenica 8 marzo
Ore 14.30 – Carpi-Torres
Ore 14.30 – Pianese-Pineto
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio-Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana-Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42*, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 39*, Livorno 36**, Forlì 34*, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più - ** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Domenica 8 marzo
Ore 14.30 – Cosenza-Team Altamura
Ore 14.30 – Salernitana-Latina
Ore 14.30 – Siracusa-Giugliano
Ore 17.30 – Foggia-Potenza
Ore 17.30 – Sorrento-Benevento
Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 53, Salernitana 51, Casertana 49, Crotone 48, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Foggia 22, Siracusa 21

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

