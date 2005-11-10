Vincenzo Maiuri, tecnico del Sorrento, ha parlato così - come riportato da TuttoC.com - dopo la sconfitta col Savoia: "Abbiamo perso una partita che era difficile pensare anche solo di pareggiare e invece torniamo a casa con zero punti. Dobbiamo analizzare i motivi di questa sconfitta e dobbiamo essere più decisi e decisivi nelle situazioni in cui si incide. Oggi abbiamo preso un gol su un cross sbagliato dove dovevamo difendere meglio, quella palla non doveva passare perché noi difendiamo a zona.

Il secondo gol è arrivato in dieci, su un fallo netto su Starita ma dovevamo comunque gestire meglio la situazione, invece abbiamo continuato a giocare aperti. Poi c'è stato tanto Sorrento ma siamo solo riusciti a dimezzare lo svantaggio. C'è stato tanto orgoglio e tanto senso di appartenenza ma non è bastato, nonostante ci fossero i presupposti per fare meglio".