Serie C, oggi prosegue il 15° turno: a Vercelli c'è il derby, big match fra Catania e Bari
Andrea Piras
Prosegue anche oggi la 15a giornata del campionato di Serie C. Alle 12.30 spicca il derby fra Pro Vercelli e Novara mentre nel girone B la capolista Spezia giocherà a Sassari contro la Torres. Il big match del girone C è una gara che profuma di Serie A come Catania-Bari.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE C - 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Trento-Cittadella 1-0
30' Maffei
Treviso-Pergolettese 1-0
55' [aut.] Ferrandino (P)
Sabato 21 novembre
Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo 2-1
8' Samotti (F), 84' Mattioli (A), 87' Spalluto (F)
Giana Erminio-Juventus Next Gen 1-3
34' Brugarello (J), 45' Quaggio (G), 64' Oboavwoduo (J), 82' Durmisi (J)
Domenica 22 novembre
Ore 12.30 – Pro Vercelli-Novara
Ore 12.30 – Union Brescia-Renate
Ore 14.30 – Alcione Milano-Ospitaletto
Ore 17.30 – Desenzano-Albinoleffe
Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Carpi
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 – Lecco-Lumezzane (diretta RaiSport)
Classifica: Trento 33*, Cittadella 32*, Union Brescia 31, Ospitaletto 25, Treviso 25*, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 21, Alcione 18, Pergolettese 18*, AlbinoLeffe 17, Pro Vercelli 17, Juventus Next Gen 17*, Lumezzane 16, Novara 14, Carpi 14, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12*, Dolomiti Bellunesi 10.
* una gara in più
GIRONE B
Già giocate
Ostiamare-Atalanta U23 0-0
Vado-Latina 0-1
55' Sussi
Sabato 21 novembre
Campobasso-Vis Pesaro 3-3
9' Giovannini (V), 16' [rig.] Di Paola (V), 30' Gargiulo (C), 72' Galeandro (C), 75' Di Paola (V), 80' Bifulco (C)
Pineto-Pescara 1-1
1' Forte (Pi), 81' Inglese (Pe)
Domenica 22 novembre
Ore 14.30 – Livorno-Ravenna
Ore 14.30 – Pianese-Gubbio
Ore 14.30 – Torres-Spezia
Ore 17.30 – Forlì-Reggiana
Ore 17.30 – Sambenedettese-Perugia
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 – Grosseto-Guidonia Montecelio
Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Torres 25, Grosseto 23, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Latina 21*, Campobasso 19, Atalanta U23 19, Pineto 18, Perugia 17, Vado 16*, Forlì 15, Pianese 13, Ostiamare 11*, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 10*.
*una gara in più
GIRONE C
Già giocata
Casertana-Salernitana 2-2
38' [aut.] Kontek (C), 71' Di Tacchio (C), 83' Villa (S), 90'+4 Vezzoni (C)
Audace Cerignola-Barletta 1-1
41' Meli (A), 82' Partipilo (B)
Inter U23-Potenza 2-1
17' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I)
Monopoli-Cavese 1-0
56' Gioielli
Sabato 21 novembre
Crotone-Cosenza 0-1
8' [aut.] Bashi (Cr)
Savoia-Sorrento 2-1
29' Tumbarello (Sa), 39' Nepi (Sa), 63' Bernabeo (So)
Domenica 22 novembre
Ore 12.30 – Scafatese-Foggia
Ore 14.30 – Altamura-Casarano
Ore 15.00 – Catania-Bari
Ore 17.30 – Picerno-Giugliano
Classifica: Potenza 35, Bari 26*, Sorrento 23, Monopoli 23, Inter U23 23*, Catania 22*, Scafatese 21*, Casertana 21, Audace Cerignola 21*, Picerno 19*, Barletta 19, Cavese 19, Salernitana 19, Casarano 18*, Savoia 18, Altamura 16*, Giugliano 16*, Cosenza 16, Foggia 15*, Crotone 1°
° penalizzato di 6 punti
*una gara in meno