Antonini verso l'acquisizione del Campobasso? Le parti smentiscono. Ma mai dire mai

Settimane sicuramente particolari per Valerio Antonini, che solo pochi giorni fa ha gioito per la vittoria del Trapani sulla Reggina, ma è tornato alla ribalta per la possibile acquisizione di un club di Serie C. Quale? Inizialmente era sembrata la Sambenedettese, poi è emerso il Campobasso, per il quale è addirittura rimbalzata la news di un preliminare d'acquisto già firmato. I diretti interessati, però, smentiscono, anche un'offerta.

Nessun motivo per non credere a quanto dicono, ma si sa, il calcio va alla velocità della luce. Mai dire mai.

Parla Antonini. Che elogia la gestione Rizzetta.

Parlando a TeleRegione TV, Antonini ha smentito il tutto: "Non c'è stato alcune preliminare firmato, ho letto che è emerso quando ma quando io ho parlato di suddetta cosa, non mi riferivo al Campobasso, che rimane comunque una piazza bellissima, un capoluogo di regione importante, una piazza gestita bene da Matt Rizzetta, con cui ho per altro un bel rapporto di amicizia e stima reciproca. Io vengo da un'avventura particolare a Trapani, farò altri investimenti con la mia società ma al momento non c'è niente. Se potrà succedere qualcosa nei prossimi mesi? Dico solo che li c'è un'ottima proprietà, se mai Rizzetta decidesse di vendere avrebbe molti acquirenti, non solo il sottoscritto".

La smentita era arrivata nel weekend anche dal Molise.

Dopo il pari contro la Torres, in conferenza stampa era arrivata anche la smentita di Matt Rizzetta: "Non abbiamo nessun tipo di offerta sul tavolo e non c’è alcuna trattativa in corso per la cessione della società. Salvo sorprese, non abbiamo alcun interesse a vendere il Campobasso FC. Oggi la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla squadra, al lavoro quotidiano e al proseguimento del campionato. Per quanto riguarda eventuali discorsi di natura societaria, saranno valutati a fine campionato, con la necessaria calma e sulla base di una serie di valutazioni che faremo al momento opportuno".