Sambenedettese, incontro tra Massi e gli imprenditori locali: "Siamo in una fase embrionale"

Si è tenuto alle ore 18 l'atteso incontro tra il presidente della Sambenedettese Vittorio Massi e alcuni imprenditori locali, con l'obiettivo di valutare un possibile ampliamento della compagine societaria. Al confronto ha partecipato anche il sindaco Antonio Mozzoni, chiamato a fare il punto sulla progettualità e sul possibile coinvolgimento del tessuto economico cittadino.

Al termine della riunione, il primo cittadino ha fatto il punto ai microfoni della Gazzetta Rossoblu, chiarendo lo stato attuale del percorso e sottolineando come non ci siano ancora decisioni definitive.

Sambenedettese, Mozzoni: "Siamo in una fase embrionale"

"Siamo in una fase embrionale. Ci sono delle possibilità che possiamo portare avanti ma parliamo di un percorso difficile, complesso. Può essere un consorzio o un aumento di capitale. Ci vuole tempo ma andiamo avanti un passo alla volta".

Il sindaco ha poi spiegato che all'incontro era presente un buon numero di imprenditori, ma che il progetto dovrà essere illustrato e approfondito prima di poter arrivare a una risposta concreta: "Essendo un progetto embrionale va spiegato bene a tutti. La risposta vera, da parte dei diretti interessati, avverrà nel tempo. Oggi abbiamo parlato di progettualità per capire come far crescere la Sambenedettese".

L'apertura del fronte istituzionale e imprenditoriale rappresenta dunque una nuova possibilità per il futuro del club rossoblù. Resta infatti sul tavolo anche l'ipotesi legata all'imprenditore romano Luca Gallo, che ha manifestato interesse per un eventuale ingresso nella società attraverso una quota di minoranza.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire quale delle opzioni attualmente sul tavolo potrà concretizzarsi e quale direzione prenderà l'assetto societario della Sambenedettese.