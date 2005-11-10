Antonini, tutti lo vogliono... o è lui che vuole club? O non c'è niente di vero in tutto ciò?

Era il 2023, e Valerio Antonini faceva ufficialmente il suo ingresso nel mondo del calcio: acquisiva infatti il 100% delle quote del Trapani, con il quale centrava subito un grande risultato, la vittoria del campionato di Serie D, con ben 94 punti, e la vittoria della Coppa Italia di categoria. Lo scorso anno, poi, il ritorno del club tra i dilettanti e vari contenziosi anche con l'amministrazione comunale, che hanno persino portato la squadra lontano dalla città. Ma il nome dell'eclettico presidente sta tornando alla ribalta.

L'imprenditore romano è davvero vicino a un club di Serie C?

Al netto delle sue uscite social, quasi mai pacate, Antonini sembra farsi largo nel panorama di Serie C, perché recentemente si è parlato di un suo imminente ingresso in un club di terza serie. In principio sembrava la Sambenedettese, poi il Campobasso per il quale si è parlato addirittura di un preliminare firmato, infine il Barletta, dove è approdato Luigi Volume, suo ex Ds a Trapani; il risultato? Tutte hanno smentito accordi o interesse mostrato da parte di Antonini. Verità o pre-tattica? Questo lo scopriremo a breve.

E il Trapani?

Al momento la squadra non sta decollando, è al penultimo posto della classifica del Girone I di Serie D, ma è acclarato che il presidente sia in rotta con tifoseria, città e amministrazione comunale. Difficile prevedere il futuro, soprattutto - ci perdonerete il gioco di parole - vista la sua imprevedibilità. Non resta che attendere eventuali sviluppi delle situazioni.