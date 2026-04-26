Torino-Inter 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco (8' st Marianucci), Ismajli, Ebosse; Lazaro (9' st Njie), Ilkhan, Gineitis (22' st Casadei), Obrador; Vlasic; Simeone (45' st Tameze), Adams (22' st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Maripan, Kulenovic, Biraghi. All.: D'Aversa
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (42' st Frattesi), Akanji, Carlos Augusto; Darmian (35' st Dumfries), Barella, Zielinski, Sucic (35' st Mkhitaryan), Dimarco (35' st Diouf); Thuram, Bonny (16' st Esposito). A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, L. Martinez, Acerbi, Calhanoglu, Cocchi, Mosconi, Bastoni. All.: Chivu
Arbitro: Mariani
Marcatori: 23' Thuram (I), 16' st Bisseck (I), 25' st Simeone (T), 34' st rig. Vlasic (T)
Ammoniti: D'Aversa (T), Diouf (I), Ebosse (T), Barella (I)