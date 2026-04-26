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Atalanta, visto baby Inacio? Esordio da titolare con il Borussia Dortmund e standing ovation

Atalanta, visto baby Inacio? Esordio da titolare con il Borussia Dortmund e standing ovationTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:59Calcio estero
Yvonne Alessandro

C’è un nome nuovo che si è preso le luci della ribalta in Bundesliga, ed è un nome che profuma d’Italia e che è stato scippato all'Atalanta con un modus operandi che non ha tanto gradito la famiglia Percassi. Oggi, 26 aprile 2026, il Borussia Dortmund ha rotto gli indugi e per la prima volta Samuele Inacio ha fatto il suo debutto da titolare con la maglia giallonera.

Il classe 2008, figlio d’arte - suo padre è l’ex Napoli e Atalanta Inacio Piá - non è più solo una promessa da tenere d'occhio nelle giovanili, ormai. Anzi, si sta facendo strada come solida certezza tra le fila di Niko Kovac. Dopo 74 minuti in bello stile insieme a Brandt sulla trequarti, nella partita che ha demolito il Friburgo per 4-0, l'ex Atalanta ha lasciato il terreno di gioco del Westfalen Stadion tra gli applausi scroscianti del tifo giallonero. Con tanto di standing ovation.

Nell'estate del 2024 un blitz del Borussia Dortmund ha tolto Samuele Inácio dalle mani della Dea, situazione questa che ha lasciato una crepa insanabile tra i due club. Tant'è che in occasione della gara di ritorno di Champions League a Bergamo tra nerazzurri e gialloneri, la dirigenza orobica si è rifiutata di partecipare al consueto pranzo UEFA con i rispettivi delegati tedeschi per la vicenda del ragazzo classe 2008. Uno sgarbo troppo brutto per lasciar correre, evidentemente.
"Purtroppo no. Abbiamo effettivamente 'digiunato'. La speranza era che cogliessero l’occasione di dialogare. Non c’è stata. Andiamo avanti", ha raccontato l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi due mesi fa.

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