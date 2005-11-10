Giulini celebra il rinnovo di Mendy con il Cagliari: "Rappresenta un lavoro che ha radici profonde"
Niccolò Righi
Rinnovo importante in casa Cagliari. Paul Mendy ha prolungato il proprio contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2032. A comunicarlo è stata nelle scorsed ore la stessa società sarda attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, confermando la volontà di puntare sul giovane attaccante per il futuro
Giulini celebra il rinnovo
A commentare il prolungamento è stato anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che ha affidato a X un messaggio dedicato a Mendy. Il numero uno rossoblù ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto attorno al giovane attaccante. "Paul rappresenta il valore del lavoro che ha radici profonde, tra scouting, condivisione e fiducia nei giovani. Continuiamo a crescere insieme. Allez Paul!", ha scritto il presidente sui social.