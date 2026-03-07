Oggi in tv, dove vedere le partite di Como, Atalanta e Juventus

Sabato ricco di calcio in tv, con un programma che attraversa tutta la giornata tra campionati europei, coppe nazionali e competizioni giovanili. Si parte al mattino con il Campionato Primavera, mentre nel pomeriggio spazio ai principali tornei europei: dalla Serie A alla Bundesliga, passando per Liga, Eredivisie e campionato portoghese. In campo anche la Serie B e la Serie C, con diversi match distribuiti nel pomeriggio.

In Italia i riflettori sono puntati soprattutto sul massimo accampionato: alle 15 il Cagliari ospita il Como, mentre alle 18 l’Atalanta affronta l’Udinese. In serata grande attenzione per Juventus-Pisa, in programma alle 20.45 e trasmessa sia su DAZN che sui canali Sky. Sempre nel pomeriggio e in serata spazio anche alla B con numerose sfide da seguire, tra cui Avellino-Padova, Spezia-Monza e Venezia-Reggiana, oltre alla partita delle 19.30 tra Modena e Cesena.

11.00 Napoli-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Juventus-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Darmstadt-Holstein Kiel (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

13.15 Mansfield-Arsenal (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

14.00 Getafe-Betis (Liga) - DAZN

14.30 Giana Erminio-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Arzignano-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Inter U23-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Novara-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Trento-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)e NOW

15.00 Cagliari-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Avellino-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Spezia-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sudtirol-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Bologna-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.15 Levante-Girona (Liga) - DAZN

16.30 Groningen-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

17.15 Venezia-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Union Brescia-Triestina (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

17.30 Pro Vercelli-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252)e NOW

17.30 Pro Patria-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Renate-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)e NOW

18.00 Atalanta-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.15 Italia-Danimarca femminile (Qualificazioni Mondiali) - RAI 2

18.30 Colonia-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

18.30 Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) - DAZN

18.45 Wrexham-Chelsea (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

19.00 Braga-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Modena-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 PSV-AZ (Eredivisie) - COMO TV

20.00 Al Nassr-Neom (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Dunfermline-Aberdeen (Coppa di Scozia) - COMO TV

20.45 Juventus-Pisa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Union SG-Genk (Campionato belga) - DAZN

21.00 Celta-Real Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Newcastle-Manchester City (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

21.00 New England Revolution-Houston Dynamo, New York City-Orlando City (MLS) - APPLE TV

21.05 Tolosa-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

22.30 DC United-Inter Miami (MLS) - APPLE TV