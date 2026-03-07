Le partite di oggi: il programma di sabato 7 marzo
Il sabato di calcio propone un programma ricco tra i principali campionati europei, a partire ovviamente dai nostri. In Italia oggi si giocano infatti il 28° turno di Serie A, con Cagliari-Como, Atalanta-Udinese e Juventus-Pisa, e il 29° turno di Serie B, con diverse sfide importanti nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. Di seguito il programma completo delle partite in agenda questo 7 marzo.
Ligue 1
17:00 Nantes-Angers
19:00 Auxerre-Strasburgo
21:05 Tolosa-Marsiglia
Bundesliga
15:30 Friburgo-Leverkusen
15:30 Heidenheim-Hoffenheim
15:30 Magonza-Stoccarda
15:30 RB Lipsia-Augusta
15:30 Wolfsburg-Amburgo
18:30 Colonia-Dortmund
Serie A
15:00 Cagliari-Como
18:00 Atalanta-Udinese
20:45 Juventus-Pisa
Serie B
15:00 Avellino-Padova
15:00 Spezia-Monza
15:00 Südtirol-Entella
17:15 Venezia-Reggiana
19:30 Modena-Cesena
Serie C - Girone A
14:30 Arzignano-Lecco
14:30 Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto
14:30 Giana Erminio-L.R. Vicenza
14:30 Inter U23-AlbinoLeffe
14:30 Novara-Pergolettese
14:30 Trento-Virtus Verona
17:30 Brescia-Triestina
17:30 Pro Patria-Alcione Milano
17:30 Pro Vercelli-Cittadella
17:30 Renate-Lumezzane
Eredivisie
16:30 Groningen-Ajax
20:00 PSV-Alkmaar
21:00 Excelsior-Heerenveen
Liga Portugal
16:30 Alverca-AFS
16:30 Moreirense-Nacional
19:00 Braga-Sporting
21:30 Estoril-Casa Pia
LaLiga
14:00 Osasuna-Maiorca
16:15 Levante-Girona
18:30 Atl. Madrid-Real Sociedad
21:00 Ath. Bilbao-Barcellona
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.