Le partite di oggi: il programma di lunedì 17 novembre
Tra qualificazioni Mondiali ed Europei U21, la serata di questo lunedì offre un quadro ricco di calcio. Spiccano le sfide europee delle 20:45 - con Germania, Olanda, Croazia e Polonia tutte in campo - mentre nel pomeriggio spazio ai giovani con la corsa agli Europei U21. In Italia, la Serie C scende in campo con due match serali nei Gironi A e C. Di seguito il programma calcistico del 17 novembre:
EUROPA – Mondiali (Qualificazione)
20:45 Germania – Slovacchia
20:45 Irlanda del Nord – Lussemburgo
20:45 Malta – Polonia
20:45 Montenegro – Croazia
20:45 Olanda – Lituania
20:45 Repubblica Ceca – Gibilterra
EUROPA – Europei U21 (Qualificazione)
15:30 Kazakistan U21 – Moldavia U21
21:00 Francia U21 – Isole Faroe U21
ITALIA – Serie C (Girone A)
20:30 Pergolettese – Giana Erminio
ITALIA – Serie C (Girone C)
20:30 Foggia – Cavese
