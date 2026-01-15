Il Marocco torna in finale di Coppa d'Africa dopo 50 anni: ostacolo Senegal per il sogno
Il Marocco supera la Nigeria ai calci di rigore, con il portiere dell'Al Hilal, Yassine Bounou, capace di parare due penalty degli avversari. Per il Marocco, padrone di casa in quanto Paese ospitante del torneo, si tratta di un traguardo storico. L'ultima finale di Coppa d'Africa infatti l'ha giocata esattamente 50 anni fa, quando ha centrato il suo ultimo successo.
In finale ci sarà il Senegal, che ha trionfato nell'edizione 2021 per l'ultima volta. Entrambe le nazionali hanno un solo trofeo in bacheca e dunque inseguono il secondo trionfo.
