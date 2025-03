Ufficiale Serie C, le sentenze del TFN: 6 punti di penalità alla Lucchese. 4 a Messina e Triestina

Non c'è solo l'estromissione del Taranto all'interno del dispositivo del Tribunale Federale Nazionale appena pubblicato attraverso i canali ufficiali della Federazione.

Sono, infatti, 6 i punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per la Lucchese (Girone B di Serie C), 4 i punti di penalizzazione per Messina (Girone C di Serie C) e Triestina (Girone A di Serie C).