Serie C, prosegue la 22ª giornata: tutte le gare in programma oggi

La 22ª giornata di Serie C entra nel vivo con un programma domenicale ricco di sfide pesanti, tra scontri diretti, incroci di alta classifica e partite fondamentali in chiave salvezza. Tutti e tre i gironi offrono motivi di grande interesse.

Nel Girone A l’attenzione è rivolta soprattutto alla zona playoff e alla corsa al vertice. Alle 14.30 il Vicenza capolista fa visita all’Arzignano Valchiampo, in un derby veneto che nasconde più insidie di quanto dica la classifica: i biancorossi vogliono consolidare il primato, mentre i padroni di casa cercano punti pesanti per restare agganciati alla zona centrale.

Alla stessa ora, la Pro Vercelli ospita l’Union Brescia in una sfida dal grande peso specifico: i lombardi sono in piena corsa playoff, mentre i piemontesi hanno bisogno di continuità per allontanarsi dalla zona calda. Nel pomeriggio, alle 17.30, riflettori puntati su Inter U23–Virtus Verona, con i nerazzurri chiamati a dare continuità ai risultati per restare nelle posizioni che contano. Sempre alle 17.30, il derby lombardo Renate–AlbinoLeffe promette equilibrio e intensità, con entrambe le squadre appaiate in classifica e alla ricerca di un successo che può valere molto in ottica postseason.

Giornata altrettanto densa nel Girone B, dove la lotta alle spalle dell’Arezzo resta apertissima. Si parte alle 12.30 con Forlì–Sambenedettese, gara delicata per entrambe: i romagnoli cercano punti per avvicinarsi alla zona tranquilla, i marchigiani per uscire da una classifica che resta preoccupante. Alle 14.30 va in scena Perugia–Gubbio, derby umbro sempre sentito, con i biancorossi chiamati a una svolta dopo una prima parte di stagione complicata. Alle 17.30 doppio appuntamento: Bra–Ravenna, con i giallorossi che inseguono l’alta classifica, e Pontedera–Pineto, scontro diretto importante per le ambizioni playoff. Riposa la Ternana, che osserva interessata i risultati delle dirette concorrenti.

Nel Girone C la domenica propone un programma ricchissimo, con incroci che possono cambiare gli equilibri. Alle 12.30 spicca Atalanta U23–Salernitana, con i granata chiamati a non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni. Alle 14.30 occhi su Potenza–Casertana, match tra due squadre ambiziose, e su Siracusa–Audace Cerignola, sfida equilibrata tra formazioni in cerca di continuità. Sempre alle 14.30, Trapani–Sorrento mette in palio punti pesanti soprattutto per i siciliani, chiamati a reagire dopo le difficoltà societarie e la penalizzazione. Alle 17.30 è il turno di Picerno–Latina, scontro diretto fondamentale in chiave salvezza. La domenica si chiude in serata con due big match alle 20.30: Foggia–Giugliano e soprattutto Monopoli–Catania, una delle gare più attese del turno, con gli etnei impegnati in una trasferta complicata.

22ª GIORNATA – 16-17-18-19 GENNAIO 2026

GIRONE A

Sabato 17 gennaio

Cittadella-Pergolettese 3-3

44' Corti (P), 54' e 61' Bunino (C), 83' Amatucci (C), 87' Ferrandino (P), 90+6' Milesi (P)

Dolomiti Bellunesi – Lecco 1-4

13' Zanellato (L), 17' Metika (L), 32' aut. Burrai (L), 51' Rizzo (L), 72' Cossalter (DB)

Trento – Novara 1-1

39' Aucelli (T), 72' Alberti (N)

Lumezzane-Alcione Milano 1-0

23' Iori

Ospitaletto-Triestina 1-0

28' Messaggi

Pro Patria-Giana Erminio 0-4

22' Renda, 75' Colombara, 86'/93' Ferri

Domenica 18 gennaio

Ore 14.30 - Arzignano Valchiampo – L.R. Vicenza

Ore 14.30 - Pro Vercelli – Union Brescia

Ore 17.30 - Inter U23 – Virtus Verona

Ore 17.30 - Renate – Albinoleffe

Classifica: Vicenza 53, Lecco 44*, Union Brescia 42, Cittadella 36*, Alcione Milano 33*, Inter U23 31, Renate 31, Trento 31*, Lumezzane 29*, Giana Erminio 29*, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Ospitaletto 26*, Dolomiti Bellunesi 25*, AlbinoLeffe 24, Novara 24*, Virtus Verona 18, Pergolettese 16*, Pro Patria 12*, Triestina -2*

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Venerdì 16 gennaio

Vis Pesaro – Arezzo 0-3

10' Tavernelli, 65' Ravasio, 90+4' Cianci

Sabato 17 gennaio

Juventus Next Gen – Ascoli 1-0

65' Guerra

Pianese – Torres 1-1

14' Fabrizi (P), 87' Di Stefano (T)

Campobasso-Carpi 2-0

21’ e 78' Bifulco

Guidonia Montecelio-Livorno 0-2

65' Dionisi, 75' Biondi

Domenica 18 gennaio

Ore 12.30 - Forlì – Sambenedettese

Ore 14.30 - Perugia – Gubbio

Ore 17.30 - Bra – Ravenna

Ore 17.30 - Pontedera – Pineto

Riposa: Ternana

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Juventus Next Gen 30, Campobasso 30*, Guidonia Montecelio 28*, Pianese 28, Carpi 27*, Vis Pesaro 27, Ternana 26, Forlì 25, Livorno 22*, Gubbio 20, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 16, Pontedera 14

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Venerdì 16 gennaio

Cavese – Team Altamura 1-2

44' Rosafio (TA), 54' Grande (TA), 77' Orlando (C)

Sabato 17 gennaio

Benevento – Casarano 3-0

49' Manconi, 58' Romani, 76' Salvemini

Domenica 18 gennaio

Ore 12.30 - Atalanta U23 – Salernitana

Ore 14.30 - Potenza – Casertana

Ore 14.30 - Siracusa – Audace Cerignola

Ore 14.30 - Trapani – Sorrento

Ore 17.30 - Picerno – Latina

Ore 20.30 - Foggia – Giugliano

Ore 20.30 - Monopoli – Catania

Lunedì 19 gennaio

Ore 20.30 - Cosenza – Crotone (Diretta Rai Sport)

Classifica - Benevento 48*, Catania 45, Salernitana 39, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Casarano 28*, Crotone 28, Audace Cerignola 28, Potenza 26, Team Altamura 26*, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Latina 22, Siracusa 21, Cavese 21*, Trapani 19, Foggia 19, Picerno 18, Giugliano 16

*una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva