Frosinone, Alvini: "Grande vittoria, merito alla squadra. Calvani merita la Nazionale"

Al termine della sfida dello stirpe contro il Torino parlerà per il Frosinone il tecnico Massimiliano Alvini. Tra qualche minuto le sue parole in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

17.15 a breve l'inizio della conferenza

17.37 inizia la conferenza. Frosinone a 20 punti, promosso per quanto visto in campo?

"Su Raimondo dobbiamo aspettare domani degli esami strumentali, sicuramente c'è preoccupazione vediamo un attimo. Sulla partita era una partita di grande spessore, gara straodinaria della squadra per quanto messo in campo. Per l'idea e per quanto ha saputo adattarsi. La vittoria più bella delle sei. Abbiamo concesso pochissimo al Torino che è una grandissima squadra. Bravi ai ragazzi che non si sono innervorsiti quando poteva accadere. Grande partita in un clima umido, di battaglia. Oggi si è vista una partita vera di calcio, merito alla squadra"

Vittoria che vale un esame di maturità?

"Più che esame di maturità che si dà a scuola direi che come squadra piano piano si fa un percorso e si diventa più maturi. Oggi la strategia, la tattica, l'idea, l'applicazione è stata giusta. Abbiamo vinto giovedi col Lecce e oggi col Torino e va dato merito ai ragazzi che sono sicuro si godranno la vittoria senza fare voli pindarici"

Cosa è cambiato tra il primo e secondo tempo?

"Io vedo che se potessi oggi abbraccerei tutti i calciatori perchè oggi ho da dirgli poco se non grazie sia io che il mio staff. Per quello che sta facendo la squadra meritano da me la massima stima. Loro sanno cosa pretendo ma non posso dirgli nulla se non grazie"

Dal punto di vista tattico il Torino ha provato a cambiare per mettervi in difficoltà. Se l'aspettava?

"Mi aspettavo qualcosa di diverso. Li considero forti, col Como ma anche prima ha fatto grandi partite. Per come siamo noi non ci cambia tantissimo, in base a come l'avversario vuole giocare ci adattiamo ma sempre con i nostri principi di gioco. A fine primo tempo ho detto di non pensare all'arbitro, e abbiamo sistemato una cosa in mezzo al campo una in possesso e una in non possesso. Merito ai ragazzi di aver riportato in campo quanto detto"

Mister cosa diceva a Palmisani e Calvani nella ripresa?

"Volevo che Palmisani stesse più alto. A Calvani non devo dire niente, se uno oggi guarda la partita lo porta in Nazionale e non lo toglie più."

17.47 terminata la conferenza di Alvini