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Avellino-Pisa 2-0, le pagelle: Russo dominatore, che gara di Di Maggio

autore
William Scuotto
Oggi alle 17:14Serie B
autore William Scuotto
01.11.2026 17:14Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'Avellino di Nesta torna al successo. Gli irpini battono meritamente il Pisa per 2-0: reti di Di Maggio e Russo.

LE PAGELLE DELL’AVELLINO

Martinelli 6,5 - I grandi portieri rispondono presente nelle poche volte in cui vengono impegnati e lui lo fa sia sulla punizione di Rao che sul tentativo di Loyola.

Izzo 6,5 - Solita gara a tutto cuore, sfiora anche il gol nel primo tempo. Dall’87’ Cancellotti S.V.

Venturi 6,5 - Bravo, gran intervento su Pittarello: una roccia.

Enrici 6 - Anche la sua è stata una prestazione davvero positiva.

Missori 6,5 - Ottima prestazione sia dal punto di vista offensivo che difensivo: è una continua spina nel fianco per la difesa del Pisa.

Besaggio 6,5 - Benissimo in entrambe le fasi. Dal 97’ Palmiero S.V.

Di Maggio 7 - Nei primi minuti, di fatto, è dappertutto. Grandissima prestazione, impreziosita dal gol. Dal 69’ Sounas 6 - Aiuta i suoi compagni a difendere il doppio vantaggio.

Palumbo 6,5 - Anche la sua è una grandissima prestazione: attacca e fa un gran lavoro senza palla. Dà anche il via al gol di Russo.

Moruzzi 6,5 - La corsia mancina è la sua per tutta la durata del match. Gran traversone per Cheddira che, però, si mangia il gol.

Cheddira 6 - Si sbatte, ci prova, sfortunato quando colpisce la traversa ma si mangia un gol sul traversone di Moruzzi. Nella ripresa cala di condizione. Dal 69’ Pandolfi 5,5 - Si rende pericoloso con una deviazione, ma trattiene pochi palloni.

Russo 7,5 - Un po’ impreciso all’inizio, ma poi si prende la scena. Oltre al bellissimo gol, fa un lavoro meraviglioso in fase di non possesso. Dal 97’ Favilli S.V.

Allenatore: Nesta 7 - Il suo Avellino ha dominato il match. Vittoria strameritata.

LE PAGELLE DEL PISA

Confente 5 - Non impeccabile in entrambi i gol dell’Avellino.

Calabresi 5 - Fatica a reggere le scorribande di Russo e Moruzzi. Dal 69’ Canestrelli 5 - Non positivo il suo ingresso in campo.

Primasso 5 - Salva con il corpo su Palumbo, ma la sua è comunque una prestazione deludente. Dal 46’ Bozhinov 5 - Cerca di dare la scossa, però ormai è troppo tardi.

Angori 5,5 - In difficoltà, così come tutto il reparto difensivo del Pisa, ma è uno degli ultimi a mollare.

Leris 5 - Ci capisce davvero poco nella prima ora di gioco. Non prende 4,5 solo per il palo esterno colpito involontariamente.

Leone 5 - Non fa filtro e non dà una mano alla manovra. Dal 69’ Loyola 6 - Il suo ingresso è positivo, visto che è l’unico del Pisa ad andare vicino al gol.

Correia 5,5 - Si sforza a dare qualcosa in più rispetto ai suoi compagni di reparto.

Zanon 5 - In difficoltà, viene sempre saltato. Dal 46’ Marras 5,5 - Dà sicuramente più vivacità sulla corsia destra.

Moreo 5,5 - Salva sulla linea il tiro di Izzo, ma poi? Il nulla fino all’assist per Loyola al minuto 93.

Rao 5,5 - Molto vivo nel primo tempo: si rende pericoloso su calcio di punizione, ma poi scompare. Dal 69’ Tramoni 5 - Fa una gran fatica a incidere.

Pittarello 5,5 - Gran lavoro il suo, ma è isolato per tutto il match.

Allenatore: Bianco 5 - Il suo Pisa non perdeva da un bel pò, ma oggi male sotto tutti i punti di vista.

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