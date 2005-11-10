Avellino-Pisa 2-0, le pagelle: Russo dominatore, che gara di Di Maggio
William Scuotto
L'Avellino di Nesta torna al successo. Gli irpini battono meritamente il Pisa per 2-0: reti di Di Maggio e Russo.
LE PAGELLE DELL’AVELLINO
Martinelli 6,5 - I grandi portieri rispondono presente nelle poche volte in cui vengono impegnati e lui lo fa sia sulla punizione di Rao che sul tentativo di Loyola.
Izzo 6,5 - Solita gara a tutto cuore, sfiora anche il gol nel primo tempo. Dall’87’ Cancellotti S.V.
Venturi 6,5 - Bravo, gran intervento su Pittarello: una roccia.
Enrici 6 - Anche la sua è stata una prestazione davvero positiva.
Missori 6,5 - Ottima prestazione sia dal punto di vista offensivo che difensivo: è una continua spina nel fianco per la difesa del Pisa.
Besaggio 6,5 - Benissimo in entrambe le fasi. Dal 97’ Palmiero S.V.
Di Maggio 7 - Nei primi minuti, di fatto, è dappertutto. Grandissima prestazione, impreziosita dal gol. Dal 69’ Sounas 6 - Aiuta i suoi compagni a difendere il doppio vantaggio.
Palumbo 6,5 - Anche la sua è una grandissima prestazione: attacca e fa un gran lavoro senza palla. Dà anche il via al gol di Russo.
Moruzzi 6,5 - La corsia mancina è la sua per tutta la durata del match. Gran traversone per Cheddira che, però, si mangia il gol.
Cheddira 6 - Si sbatte, ci prova, sfortunato quando colpisce la traversa ma si mangia un gol sul traversone di Moruzzi. Nella ripresa cala di condizione. Dal 69’ Pandolfi 5,5 - Si rende pericoloso con una deviazione, ma trattiene pochi palloni.
Russo 7,5 - Un po’ impreciso all’inizio, ma poi si prende la scena. Oltre al bellissimo gol, fa un lavoro meraviglioso in fase di non possesso. Dal 97’ Favilli S.V.
Allenatore: Nesta 7 - Il suo Avellino ha dominato il match. Vittoria strameritata.
LE PAGELLE DEL PISA
Confente 5 - Non impeccabile in entrambi i gol dell’Avellino.
Calabresi 5 - Fatica a reggere le scorribande di Russo e Moruzzi. Dal 69’ Canestrelli 5 - Non positivo il suo ingresso in campo.
Primasso 5 - Salva con il corpo su Palumbo, ma la sua è comunque una prestazione deludente. Dal 46’ Bozhinov 5 - Cerca di dare la scossa, però ormai è troppo tardi.
Angori 5,5 - In difficoltà, così come tutto il reparto difensivo del Pisa, ma è uno degli ultimi a mollare.
Leris 5 - Ci capisce davvero poco nella prima ora di gioco. Non prende 4,5 solo per il palo esterno colpito involontariamente.
Leone 5 - Non fa filtro e non dà una mano alla manovra. Dal 69’ Loyola 6 - Il suo ingresso è positivo, visto che è l’unico del Pisa ad andare vicino al gol.
Correia 5,5 - Si sforza a dare qualcosa in più rispetto ai suoi compagni di reparto.
Zanon 5 - In difficoltà, viene sempre saltato. Dal 46’ Marras 5,5 - Dà sicuramente più vivacità sulla corsia destra.
Moreo 5,5 - Salva sulla linea il tiro di Izzo, ma poi? Il nulla fino all’assist per Loyola al minuto 93.
Rao 5,5 - Molto vivo nel primo tempo: si rende pericoloso su calcio di punizione, ma poi scompare. Dal 69’ Tramoni 5 - Fa una gran fatica a incidere.
Pittarello 5,5 - Gran lavoro il suo, ma è isolato per tutto il match.
Allenatore: Bianco 5 - Il suo Pisa non perdeva da un bel pò, ma oggi male sotto tutti i punti di vista.