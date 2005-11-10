Lecce, Trinchera: "Dobbiamo ritrovare lo spirito. Assenze? Oggi chance per chi gioca meno"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:45Serie A
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01.11.2026 17:45Serie A
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© foto di FEDERICO SERRA
Il ds del Lecce Stefano Trinchera ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Genoa valido per la 10^ giornata di Serie A.
Serve una reazione dopo Frosinone?
"Assolutamente, dobbiamo cercare di riscattarci dopo le ultime due sconfitte. Dobbiamo ritrovare il nostro spirito e vogliamo muovere la classifica. Faremo del nostro meglio".
Cosa pesa di più?
"Ci arriviamo davanti alla porta, dobbiamo essere bravi a concretizzare, Il tema delle assenze c'è da inizio anno, ma non facciamo vittimismo. Oggi occasione per chi gioca meno".
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