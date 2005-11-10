Genoa, Melissano: "Dobbiamo avere voglia e fame per portare a casa tre punti"

Stefano Melissano, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita in casa del Lecce. Le sue parole: "E' una partita con affetto particolare ma saremo avversari appena fischia l'arbitro".

Che tipo di partita si aspetta oggi?

"Partita dura come tutte le sfide contro il Lecce. Dobbiamo essere bravi noi per cercare di portare punti a casa. Dobbiamo avere voglia e fame".

Sul momento.

"E' merito dell'allenatore perché la squadra non ha avuto risultati nonostante le prestazioni. Il mister e i ragazzi sono stati bravi a essere compatti".