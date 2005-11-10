Serie B, i finali delle 15: l'Avellino vede i playoff, doppio pareggio in terra toscana
Paolo Lora Lamia
Sono terminate le tre partite delle 15.00 in programma oggi e valide per la 10ª giornata di Serie B. Spicca l'Avellino, che agguanta la zona playoff grazie al 2-0 interno ai danni del Pisa. Pomeriggio non esaltante per le toscane: tra Arezzo e Ascoli termina con un pareggio a reti bianche, mentre Empoli e Juve Stabia chiudono con uno scoppiettante 2-2.
Programma del turno
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Catanzaro-Padova 1-1
27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)
Sampdoria-Virtus Entella 2-0
23’ ait. Tiritiello, 42’ Mezzotero
Domenica 1 novembre
In corso
Arezzo-Ascoli 0-0
Avellino-Pisa 2-0
27' Di Maggio, 59' Russo
Empoli-Juve Stabia 2-2
33' Di Nardo (J), 39' Popov (E), 44' Saporiti (E), 59' Di Nardo (J)
Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese
Ore 19.30 - Palermo-Vicenza
La classifica: Palermo 23, Modena 20*, Ascoli 19*, Mantova 18*, Avellino 15*, Benevento 15*, Pisa 15*, Padova 14*, Südtirol 14*, Verona 12, Cremonese 12*, Cesena 12*, Arezzo 11*, Entella 10*, Carrarese 10, L.R. Vicenza 9, Juve Stabia 9*, Empoli 8*, Sampdoria 8*, Catanzaro 6*.
* = Una gara in più