Empoli-Juve Stabia 2-2, le pagelle: Perle di Saporiti e Maistro, difese da registrare

Finisce 2-2 lo scontro diretto tra Empoli e Juve Stabia valevole per la 10^ giornata di serie BKT. Gara emozionante aperta dal vantaggio firmato in avvio da Di Nardo, poi i toscani l'hanno ribaltata prima dell'intervallo andando a segno rispettivamente con Popov e Saporiti. Ad inizio di ripresa Maistro. Non cambia la situazione in classifica delle due squadre

Le PAGELLE DELL’EMPOLI

Seghetti 6.5 - Incolpevole sui gol della Juve Stabia, salva il risultato in almeno altre due circostanze nel primo tempo su Di Nardo.

Bembnista 6.5 Buono il suo esordio da titolare in serie B, mette lo zampino sulle due reti segnate dai toscani. Nella prima si fa respingere il colpo di testa da Vukovic, sulla seconda appoggia su Saporiti. Presidia la sua zona di competenza limitando Candellone.

Indragoli 6 - Anche per lui primo gettone partendo dall’undici iniziale, tiene in gioco Di Nardo nel primo gol della “Vespe”. Soffre a tratti la vivacità e la fisicità dell’attaccante avversario, ha il merito di non uscire dalla partita.

Curto 5.5 Fatica a tratti la spinta portata dai campani nella sua zona di competenza, riesce a limitare gli avversari solo a tratti non dando sicurezza.

Zedadka 6.5 - Fra i migliori dei suoi per il contributo dato nelle due fasi di gioco, importante nel dare gli strappi accompagnando la fase offensiva. Solido e attento a coprire la sua zona.

Bandinelli 5.5 - Va a corrente alternata mostrandosi spesso impreciso. Nella ripresa fa vedere qualcosa di meglio, spende un giallo per un intervento in ritardo nella ripresa.

Dal 75’ Biondini 6 - Buono il suo apporto nel quarto d’ora in cui viene impiegato.

Yepes 6 - Dirige le operazioni con la consueta maestria nella fase nevralgica del campo anche se in alcuni frangenti soffre la pressione dei centrocampisti della Juve Stabia.

Saporiti 6.5 - Fra i migliori se ci soffermiamo alla fase offensiva, pigro su Maistro al quale concede troppo spazio. Bellissima la sua rete del momentaneo vantaggio dove mostra le qualità tecniche di cui dispone.

Dal 86’ Meznar s.v

Corrado 6 - Accompagna la manovra offensiva con i suoi sganciamenti, non sempre preciso nei cross.

Dal 75’ Egan s.v

Ceesay 6 Prova a legare i reparti di centrocampo e attacco, qualche buona giocata e nulla più.

Dal 71’ Distefano 5.5 Si vede poco dal suo ingresso in campo. Da registrare un’occasione potenziale nella quale supera Vukovic ma poi non ha coraggio e personalità per cercare il tiro verso la porta.

Popov 6.5 Ha il merito di firmare la rete del 1-1 raccogliendo la respinta di Vukovic su precedente colpo di testa di Bembnista

Allenatore: Andreoletti 6 - Conquista solo il secondo punto della sua gestione, tuttavia la squadra toscana in assoluta emergenza ha la forza di reagire allo svantaggio portandosi avanti. Tuttavia c'è ancora tanto lavoro da fare, l'Empoli commette ancora troppi errori nelle due fasi.

PAGELLE DELLA JUVE STABIA

Vukovic 6.5 Salva su Bembnista ma poi lo fa lasciando la palla nei pressi sul primo gol toscano, incolpevole sulla rete di Saporiti. Pronto a togliere le castagne dal fuoco uscendo con i pugni.

Ricciardi 6 - Tiene la sua posizione in maniera efficace limitando le iniziative di Ceesay e Corrado

Dal 55’ Maggioni 6 - Non cambia molto con il suo ingresso in campo. Esegue il suo compito senza strafare.

Bettella 5.5 Non sempre preciso nelle chiusure nella sua area, sulle palle inattive dimostra di soffrire la fisicità della compagine toscana

Bellich 6 - Inizia bene con una bella chiusura su Popov, poi perde il duello con l’attaccante ucraino dopo la respinta di Vukovic che genera il pareggio della squadra di Andreoletti.

Douglas 5.5 Soffre non poco la vivacità di Zedadka dalla sua parte, poco incisivo in fase offensiva.

Karic 6 Accompagna la manovra mettendo sul piatto della bilancia la sua qualità tecnica e il senso della posizione, anche se non è sempre preciso nelle rifiniture.

Dal 55’ Battistella 6.5 Cambio di passo delle “Vespe” dal suo ingresso in campo, la manovra ne beneficia sul piano del ritmo e qualità

Buglio 6 - Fa girare la squadra in maniera buona ma non eccellente. Nella ripresa appare maggiormente efficace, interessante il duello con Yepes.

Kumi 5.5 Fatica ad incidere perdendo spesso i duelli con i centrocampisti avversari, talvolta in difficoltà in fase di non possesso.

Maistro 6.5 Illumina il gioco della Juve Stabia mostrando la sua qualità tecnica, firma il 2-2 con un eurogol ad inizio ripresa.

Dal 66’ Fernandez 5.5 Ha il demerito di sbagliare sistematicamente la scelta, approccio negativo alla partita

Di Nardo 7 Mette al servizio dell’attacco campano la sua fisicità, unita a senso della posizione mettendo in difficoltà la retroguardia toscana, punto di riferimento.

Candellone 5.5 Prestazione decisamente sotto tono la sua, sulla sinistra non riesce a liberarsi di Bembnista e Zedadka che lo ingabbiano

Dal 55’ Sibilli 6 - Il suo ingresso garantisce maggiore imprevedibilità alla manovra della Juve Stabia.

Allenatore: De Giorgio 6 I campani si fanno apprezzare per la qualità del gioco e la personalità mostrata. Paga alcune incertezze difensive che non hanno permesso di portare la vittoria a casa.