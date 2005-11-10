Genoa, Vasquez: "Eravamo in un momento delicato, siamo stati bravi mentalmente"

Johan Vasquez, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce. Le sue parole: "Credo che al di là di tutto siamo stati bravi mentalmente perché era un momento delicato. Avevamo raccolto un punto in cinque sfide. Abbiamo riconosciuto gli errori e siamo ripartiti. Sono felice di come abbiamo vissuto le difficoltà. Non abbiamo ancora fatto niente però".