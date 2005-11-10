Avellino-Pisa sospesa per 5 minuti: problemi al monitor, la gara poi riesce a riprendere
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 16:34Serie B
autore Paolo Lora Lamia
01.11.2026 16:34Serie B
TUTTOmercatoWEB
© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com
Episodio abbastanza singolare in Avellino-Pisa, partita valida per la 10^ giornata di Serie B. Poco dopo il 60', il match viene sospeso: viene ravvisato infatti un problema al monitor, dove il direttore di gara è chiamato a rivedere eventuali azioni segnalate dal Var. La pausa dura attorno ai 5 minuti, poi i problemi citati in precedenza vengono risolti e la sfida può riprendere.
Altre notizie Serie B
Oggi
17:02 Serie B
Serie B, i finali delle 15: l'Avellino vede i playoff, doppio pareggio in terra toscana
16:39 Serie BLive TMW
Live TMWDa Modena-Mantova a Palermo-Vicenza: le formazioni ufficiali della 10ª giornata di Serie B
16:34 Serie B
Avellino-Pisa sospesa per 5 minuti: problemi al monitor, la gara poi riesce a riprendere
15:50 Serie B
Serie B, i parziali delle gare delle 15.00: rimonta Empoli, bene l'Avellino. Pari ad Arezzo
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi