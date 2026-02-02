Ufficiale Sorrento, l'attaccante Russo ceduto al Crotone: ha firmato fino al 2028

Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Sorrento Calcio 1945 Srl il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Russo. Nato a Monfalcone il 20 aprile 2005, Russo si è messo in mostra nella Primavera dell’Udinese dove a suon di gol e negli ultimi 18 mesi ha indossato la casacca del Sorrento. Si lega agli squali fino al 30 giugno 2028.

La Società comunica anche di aver perfezionato l’acquisto a titolo definitivo dalla Società Sportiva Napoli il diritto alle prestazioni sportive del portiere Francesco Lattisi che ha sottoscritto un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2026. Il giovane estremo difensore, classe 2006, vanta diverse esperienze in D e sarà a disposizione della formazione Primavera.

Benvenuti nella famiglia Crotone, Diego e Francesco!

In uscita si comunica di aver formalizzato con il Benevento Calcio la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Mario Perlingieri (classe 2005).

La società ringrazia Mario per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera!

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Diego Russo al F.C. Crotone. Il club rossonero ringrazia l’attaccante per il contribuito fornito in quest’ultimo anno e mezzo (12 presenze ed un gol).