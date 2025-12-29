Sarri e Castellanos, un feeling mai scattato. La Lazio può sacrificarlo: spuntano due piste inglesi

A Udine Sarri lascia fuori Castellanos e punta su Noslin, una decisione netta che certifica ancora una volta come il feeling tra i due non sia mai sbocciato. Da una parte la volontà di premiare l’olandese, protagonista di prestazioni in crescita, dall’altra il tentativo di scuotere ancora il Taty, entrato anche stavolta senza incidere. L’ultima vera reazione dell’argentino risale al derby, quando il tecnico toscano riuscì a pungolarlo ottenendo una risposta convincente, proseguita con gol e assist a Marassi. Sembrava l’inizio di una svolta, ma la prestazione opaca contro il Torino e soprattutto la lesione di secondo grado al retto femorale hanno interrotto tutto. Da quel momento, a oltre due mesi di distanza, Castellanos non è più riuscito a ritrovarsi.

La gara con l’Udinese ha confermato il divario attuale: Noslin ha prodotto tre conclusioni, colpito un palo e lavorato con continuità per la squadra, mentre il Taty, in mezz’ora, si è limitato a due passaggi riusciti e altrettanti recuperi. I numeri sotto la gestione Sarri raccontano bene la difficoltà: 4 gol in 46 presenze, uno ogni 550 minuti. Troppo poco per il calcio di Sarri, che dopo la Cremonese aveva lanciato un messaggio chiaro sulle punte capaci di segnare in ogni sistema.

Per questo Castellanos, con l’offerta giusta, resta sacrificabile. Al momento non ci sono proposte ufficiali, ma il Flamengo osserva e dalla Premier arrivano segnali, soprattutto da West Ham e Leeds. La Lazio non vorrebbe cederlo prima dell’estate, ma davanti a un’offerta da 25 milioni la posizione potrebbe cambiare.